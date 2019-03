Real Madrid-Barcellona, Arthur la variabile blaugrana. Bale titolare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il rotondo successo del Barcellona in Coppa del Re, i blaugrana tornano al Bernabeu per affrontare nuovamente il Real Madrid, questa volta in campionato. Il Barça comanda la classifica con ben 9 punti di vantaggio sul Real, terzo in classifica: con una vittoria la squadra di Valverde potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo, dall'altra parte i Blancos vogliono i tre punti nello scontro diretto per vendicare il ko in Coppa e riaprire il discorso per il titolo. Solari ha convocato Isco e Mariano, ma entrambi partiranno dalla panchina. Arthur può essere la variante del Barcellona dal primo minuto:

Real Madrid (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Rakitc, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Dembelé.