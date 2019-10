Real Madrid barcollante, le aperture spagnole: "Altro colabrodo"

Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli a evidenziare il sofferto pareggio del Real Madrid ieri sera contro il Brugge. La squadra di Zidane è attualmente ultima con un solo punto nel suo girone.

As

"Allarma"

Il Real Madrid si complica la vita in Champions nonostante sia riuscito a rimontare lo 0-2 contro il Brugge.

Zidane: "Non abbiamo mai fatto un primo tempo così". Nel taglio alto spazio al successo dell'Atlético Madrid a Mosca: "Joao Felix alla grande".

Marca

"Altra volta un colabrodo"

Il Real Madrid si complica il suo futuro in Champions. Si giocherà la qualificazione in casa del Galatasaray quattro giorni prima del Clasico. Di spalla si parla del successo dell'Atlético Madrid contro la Lokomotiv Mosca: "Thomas illumina e Joao Felix cambia gli equilibri".

Mundo Deportivo

"Altra notte delle streghe"

Sport

"Il Real Madrid guarda l'abisso"