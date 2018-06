Real Madrid, BBC allo sfascio senza Zidane: potrebbe restare solo Bale

TMW - Pochettino e Cannavaro: corsa a due per la panchina del Real

Mondiali, pallone inaugurale in orbita

Roma, infortunio all'anca per Skorupski: servono altri accertamenti

D'amico su Higuain: "Ha l'età giusta per cambiare. Lascerà la Juventus"

Lega Pro, Gravina: "Basta con club non meritori"

Virtus Entella, Crimi: "Ce la metteremo tutta per la salvezza"

Ascoli, Mengoni: "Come aver vinto la Champions"

Marocco-Ucraina 0-0, reti inviolate a Ginevra: 46 minuti per Benatia

Bellini, Ascoli: "Contento della salvezza in un anno difficile"

Napoli, Ancelotti scrive a Zidane: "Buona fortuna per il tuo futuro"

Oggi in tv, in campo l'Italia: amichevole con la Francia

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Francia-Italia, Nice Matin ricorda: "Balo disse sì al Nizza in pizzeria"

Francia-Italia, i precedenti: azzurri in vantaggio, senza vittorie da 10 anni

Marca prende in considerazione il possibile futuro della BBC del Real Madrid adesso che Zinedine Zidane ha lasciato la panchina dei Blancos . L'unico che ne gioverà sicuramente è Gareth Bale , spesso ai margini con Zizou e a un passo dalla cessione fino a ieri, adesso tornerà ad essere uno dei protagonisti anche per volere del presidente Perez. Cristiano Ronaldo considerava l'allenatore francese solo un gradino sotto il suo mentore Ferguson. L'addio di Zidane lo potrebbe spingere ancora di più verso un clamoroso addio. Infine Karim Benzema . Il francese è stato il suo principale 'difensore' anche nei momenti peggiori e di maggiore critica. Adesso, senza uno 'sponsor' così pesante, il suo addio è sempre più vicino.

