Real Madrid, Benzema cambia agente: novità di mercato in arrivo?

Karim Benzema cambia agente e passa all'agenzia "Best of You" del CEO Oscar Ribot. Nuova tappa per l'attaccante del Real Madrid, che lascia dopo tantissimi anni il suo storico agente Karim Djaziri. Una semplice scelta professionale o una strategia che preannuncia un imminente cambio di maglia? Ricordiamo che il francese la scorsa estate è stato accostato a Milan e Napoli. Lo riporta Marca.