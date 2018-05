Real Madrid, Benzema finalmente decisivo: "Notte perfetta per me"

© foto di J.M.Colomo

Karim Benzema, autore della doppietta decisiva ieri contro il Bayern Monaco, ha parlato così a fine partita della terza finale di Champions consecutiva ottenuta dal suo Real Madrid: "Abbiamo affrontato un rivale molto forte, come avevamo visto anche all'andata. Sapevamo che dovevamo fare un grande lavoro, con tanta intensità, e siamo contenti per la finale. È stata una notte perfetta per me e per tutti quanti. Mi sono goduto davvero tanto questa sfida". Lo riporta Bernabéu Digital.