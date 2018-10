Real Madrid: Benzema, infortunio da valutare. Bale ko ma non preoccupa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla sconfitta rimediata contro l'Alaves, il Real Madrid dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Benzema e Bale. Il gallese andrà comunque in nazionale e verrà valutato dallo staff medico, ma il suo infortunio non preoccupa perché dopo il fastidio muscolare accusato la scorsa settimana ha sentito il riacutizzarsi del problema ma non ero pronto per tornare a giocare i 90 minuti. Il francese invece ha rimediato un problema alla gamba destra e domani si sottoporrà ad ulteriori esami per capire meglio l'entità dell'infortunio.