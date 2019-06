© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proprio mentre in Francia rilanciano la volontà di Al Khelaifi di trovare una via d'uscita per cedere Neymar, l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema alimenta i rumors a proposito di un possibile approdo del brasiliano nella capitale spagnola postando una foto in sua compagnia sul proprio profilo Instagram.