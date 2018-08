Real Madrid, Benzema rimarrà. Con Mariano Diaz alle sue spalle

Come si apprende da Marca, negli ultimi giorni si sono affievolite tutte le voci di mercato attorno all'attaccante francese Karim Benzema, che a questo punto sembra sempre più in procinto di rimanere in forza al Real Madrid. Il 30enne sarà ancora il titolare, anche se sarà affiancato da un giovane profilo che possa affiancarlo, ed in tal senso il prescelto sarà Mariano Diaz, per il quale i Blancos eserciteranno la ricompra inserita nell'accordo con il Lione.