Real Madrid, bianco come l'attacco. Lopetegui e Benzema gli imputati

Bisogna risalire a 12 anni fa per ritrovare un Real Madrid incapace di segnare per tre partite consecutive. Una situazione che crea allarmismi fra i campioni d'Europa e con Julen Lopetegui sul banco degli imputati. E poco importano i tre pali colpiti a Mosca.

Non sono naturalmente esenti da colpe i giocatori. Lasciando perdere l'addio di Cristiano Ronaldo salta all'occhio come la squadra ultimamente dipenda dalle lune di Marco Asensio. L'ultimo marcatore del Real ieri sera è stato protagonista di una partita sottotono. A questo si aggiunge un Karim Benzema a cui è stato tolto l'alibi del lavoro sporco per CR7: il francese aveva illuso con due doppiette contro Girona e Leganés per poi avviarsi a un digiuno lungo sei partite.

Queste le statistiche della batteria offensiva del Real ad oggi:

Karim Benzema: 10 partite, 839 minuti, 5 gol

Gareth Bale: 8 partite, 652 minuti, 4 gol

Marco Asensio: 10 partite, 793 minuti, 1 gol

Mariano Diaz: 4 partite, 110 minuti, 1 gol

Vinicius Junior: 1 partita, 2 minuti, 0 gol.