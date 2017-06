Real Madrid, blitz di Morata in città: accelerata per il passaggio al Man. Utd?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alvaro Morata ha deciso: vuole il Manchester United. Questo la situazione proposta da AS, che specifica che l'attaccante spagnolo avrebbe momentaneamente interrotto la propria luna di miele per tornare a Madrid: l'obiettivo è convincere la dirigenza ad accelerare le operazioni per il trasferimento a 'Old Trafford'.