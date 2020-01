Real Madrid, buona la prima del 2020: tris al Getafe e vetta della Liga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Comincia al meglio il 2020 del Real Madrid, che nell'ultimo match del girone d'andata di Liga si sbarazza facilmente del Getafe in trasferta. Ad aprire le danze un autogol di Soria, poi Varane e Modric nella ripresa a chiudere i giochi e proiettare i Blancos temporaneamente in vetta alla Liga con un punto in più rispetto al Barcellona, che però giocherà in serata il derby con l'Espanyol. Un tris che dà anche morale in vista del prossimo impegno in Arabia contro il Valencia valevole per la Supercoppa di Spagna.

Ieri sera

VALLADOLID-LEGANES 2-2 - 4' Braithwaite (L), 8' e 79' Unal (V), 13' Roque Mesa (L)

SIVIGLIA-ATHLETIC 1-1- 15' Capa (A), 60' aut. Unai Nunez.

Oggi

VALENCIA-EIBAR 1-0 - 27' Maxi Gomez

GETAFE-REAL MADRID 0-3 - 34' aut. Soria, 53' Varane, 95' Modric

ATLETICO-LEVANTE ore 18.30

ESPANYOL-BARCELLONA ore 21

Domenica

GRANADA-MAIORCA ore 12

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL ore 14

ALAVES-BETIS ore 16

CELTA-OSASUNA ore 21

Classifica

REAL MADRID 40

BARCELLONA 39

SIVIGLIA 35

ATLETICO 32

REAL SOCIEDAD 31

VALENCIA 31

GETAFE 30

ATHLETIC 29

LEVANTE 26

VILLARREAL 25

GRANADA 24

OSASUNA 23

BETIS 23

VALLADOLID 21

ALAVES 19

EIBAR 19

MAIORCA 15

CELTA 14

LEGANES 14

ESPANYOL 10