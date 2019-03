Real Madrid, buona la "prima" per Zidane: Celta steso da Isco e Bale

© foto di Imago/Image Sport

Buona la "prima" per il Real Madrid di Zinedine Zidane. I blancos hanno infatti battuto per 2-0 il Celta Vigo grazie alle reti di Isco (62') e Bale (77'), tra i giocatori più discussi dopo l'addio di Zizou in estate. Entrambi proprio oggi sono tornati titolari, così come l'altro reietto dell'era Solari Marcelo.

Questo risultato porta il Real a quota 54 punti in classifica, a -2 dall'Atletico e -9 dal Barcellona, ma con una partita in più. Celta Vigo, invece, pericolosamente invischiato nella lotta per non retrocedere: attualmente terzultimo con 25 punti.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves 1-3

16:15 Real Madrid-Celta Vigo 2-0

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid

20:45 Leganes-Girona