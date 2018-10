Real Madrid, Butragueño non conferma la permanenza di Lopetegui

Questi i risultati parziali delle gare delle 15 valide per la nona giornata di Serie B: Ascoli-Carpi 0-0 Cittadella-Brescia 2-0 (13' Finotto, 36' Cistana AUT) Cosenza-Foggia 1-0 (34' Tutino)

Atalanta, Gasperini: "Sosta utile per ritrovare le energie"

Roma-SPAL, le formazioni: c'è Marcano, out Manolas e Antenucci

SPAL, Costa: "Non preoccupati, meno fortunati rispetto all'inizio"

Sassuolo, De Zerbi: "La Samp non è meno forte di Milan o Napoli"

Cagliari, Maran su Barella: "Che entusiasmo! Non soffre voci di mercato"

Milan, maledizione del 9 alla sfida del derby. Per dimenticare Superpippo

Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo vincere, ultimamente non ci riesce più"

Spalletti: "Tutti a disposizione, pensiamo solo al derby. Non al Barça"

Inter, Antonello: "Icardi? C'è voglia di rinnovare, ma non abbiamo fretta"

Fiorentina, Pioli: "La tragedia di Astori ha migliorato me e la squadra"

Milan, Gattuso: "Higuain? Per fare gol qualcuno deve servirlo"

Emilio Butragueño non conferma la permanenza di mister Lopetegui. Interpellato in zona mista riguardo al futuro del tecnico dopo la clamorosa sconfitta casalinga col Levante (1-2), il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid ha evitato di rispondere alla domanda specifica: "Siamo abbattuti, tristi. Adesso dobbiamo solamente restare tranquilli. Questo è stato un colpo davvero duro, ma martedì abbiamo subito una partita vitale di Champions". Lo riporta Marca .

