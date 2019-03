Real Madrid, Butragueno non conferma Solari. Il tecnico traballa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna conferma. Anzi. Emilio Butragueno, direttore delle relazioni esterne del Real Madrid, non ha confermato Santiago Solari dopo la gara contro il Real Valladolid. Nonostante la vittoria per 1-4, a Movistar+, a chiara domanda sul futuro di Solari, ha detto "è un tecnico stupendo ma io sono qui solo per parlare della gara, veniamo da una settimana dufficile". Sport conferma che per Solari il futuro è tutt'altro che certo: da Mourinho a Pochettino, da Klopp a Zidane, sarà una settimana calda per decidere il successore estivo.