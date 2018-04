Real Madrid, Butragueno: "Questi giocatori fanno già parte della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo arrivato contro il Leganes in campionato, ha parlato il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno e l'attenzione si è spostata inevitabilmente sulla gara contro il Bayern in programma martedì: "Mancano tre giorni al match più importante: questa è la verità. Penso che sia una grande opportunità per la squadra. Questi giocatori fanno già parte della storia del nostro club. Hanno vinto tre titoli e siamo vicini alla leggenda continua. Ci attende un match difficile, ma ci fidiamo dei nostri giocatori perché faranno del loro meglio per essere alla finale Kiev".