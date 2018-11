Real Madrid, Butragueno: "Rispetto per Lopetegui. Vediamo come va con Solari"

"Esiste una grande sproporzione tra la qualità della rosa e i risultati". Con queste parole il Real Madrid aveva silurato Julen Lopetegui. Su quel comunicato torna oggi Emilio Butragueño, leggenda del Real e oggi direttore delle relazioni istituzionali della casa blanca, dopo la vittoria per 4-0 sul Melilla in Copa del Rey, prima con Solari in panchina: "Abbiamo un grande rispetto per Lopetegui, è un grande professionista. Il comunicato non era una critica a nessuno. Solari? Ora è il nostro allenatore, vediamo che succede".