Gareth Bale è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Real Madrid questa estate e diverse sono le squadre interessate al gallese. Oltre alle big inglesi, infatti secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, anche il Bayern Monaco starebbe pensando a Bale per sostituire Ribery e Robben e il suo alto ingaggio non sarebbe un problema per i bavaresi. La squadra tedesca starebbe pensando di proporre al Real un prestito come quello che portò James in Baviera per due stagioni.