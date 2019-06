© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viste le difficoltà trovate per l'acquisto di Cillessen, il Barcellona pretende 60 milioni di euro per la sua cessione, il Benfica starebbe sondando il terreno per un altro portiere ma sempre rimanendo in Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni di Record infatti il club portoghese sarebbe interessato a Keylor Navas, portiere che potrebbe lasciare il Real Madrid e che avrebbe certamente un costo più basso di quello di Cillessen.