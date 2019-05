Real Madrid, c'è il placet di Zidane: Modric rinnoverà fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pallone d'oro in carica e in scadenza contrattuale nel giugno 2020. Luka Modric (33) vuole proseguire la sua esperienza al Real Madrid e i Blancos sembrano avere la stessa intenzione. Il quotidiano Marca scrive infatti che il centrocampista croato estenderà il suo accordo con le merengues fino al 2021, il tutto con l'ok di Zinedine Zidane. L'allenatore francese, infatti, nonostante l'età non più giovanissima di Modric vuole ancora puntare sul vicecampione del mondo con la sua nazionale all'ultimo Mondiale.