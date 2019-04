© foto di Imago/Image Sport

C'è un piano anti-Juve, Bayern e Manchester United nelle idee del Real Madrid, ovviamente per Raphael Varane. Il difensore francese attualmente vanta un contratto che scadrà nel 2022 (con clausola di 500 milioni) ma ha manifestato l'intenzione di salutare Madrid a fine stagione: stando ad As, il francese crede di aver completato il ciclo madrileno della sua carriera, ma né Zidane, né il club vogliono in nessun modo perdere il difensore. C'è sul tavolo una proposta da nove milioni l'euro, tre in più rispetto all'attuale accordo, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati dell'intera rosa delle merengues.