Real Madrid cala il poker a Girona. La rassegna spagnola

Il Real Madrid dilaga a Girona rimontando lo svantaggio iniziale e segnando 4 reti. Ecco le aperture dei due principali quotidiani sportivi madrileni: "La legge del gol" titola As: "Il Madrid esce da Girona da capolista e squadra con il maggior numero di reti segnate". Le parole di Julen Lopetegui: "Nel primo tempo abbiamo avuto fretta di attaccare ma abbiamo superato il momento". Per Marca: "Il Madrid va su. Rimonta e golea in un gran secondo tempo. I blancos, leader provvisori".