Real Madrid, cambio necessario? Mai così male dal 2002

Il fragoroso ko nel Clasico ha dato il colpo di grazia, ma un cambio di guida al Real Madrid era più che mai necessario: lo dicono i disastrosi numeri di Julen Lopetegui, che ha avuto sì la sfortuna di arrivare al Real nell'anno zero, quello che segue la cessione di uno dei più grandi giocatori della storia, Cristiano Ronaldo, ma anche tante responsabilità nel pessimo ultimo mese vissuto dalle merengues. Guardando il passato non si ritrova un Real Madrid così in basso in classifica, escludendo le inevitabili macrovariazioni di inizio campionato, sin dalla stagione 2001/02. Una concomitanza che potrebbe anche non dispiacere ai tifosi blancos: in campionato la squadra si riprese fino ad arrivare al terzo posto, ma in primavera arrivò anche la soddisfazione più grande, la nona Champions League, vinta contro il Bayer Leverkusen nella finale di Glasgow.