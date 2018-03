Real Madrid, Carvajal: "Conta solo la vittoria. Modric fondamentale"

© foto di J.M.Colomo

Successo in trasferta per il Real Madrid che ha battuto 2-1 l'Eibar. Dopo la gara Dani Carvajal ai microfoni di beIN Sports ha detto: "Ci è costato molto raggiungere la porta dell'Eibar, trovare spazio. La cosa più importante è la vittoria. Modric? È un giocatore fondamentale per noi, una garanzia, speriamo che giochi molti anni a questo livello. Assist per il secondo gol? L'importante è che negli ultimi dieci minuti abbiamo fatto di tutto per vincere".