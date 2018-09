Real Madrid, Carvajal: "L'Atletico perdeva tempo, voleva il pareggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid, ha fatto una sua lettura della partita contro l'Atlético Madrid, terminata 0-0 al Santiago Bernabéu: "Quando una squadra dal primo minuto perde tempo, è soddisfatta del pareggio. Oblak ha ritardato diverse volte. Per loro, un pareggio al Bernabéu è d'oro. Non ho intenzione di criticare come gioca una squadra, hanno fatto un grande match".