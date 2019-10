Real Madrid, Carvajal: "Poco solidi ma siamo primi. Contento per Hazard"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 4-2 rifilato al Granada, il difensore del Real Madrid Dani Carvajal è intervenuto ai microfoni di Movistar Tv: "Fare il 3-0 e soffrire così tanto alla fine non è un segno di soliditàà, dobbiamo essere più forti. Ma andiamo a questa pausa per le nazionali da primi succeda quel che succeda. Hazard? Sono molto contento per lui, il suo gol è meritato, sta migliorando. La mia posizione a sinistra? Ho già giocato lì con Solari, sono contento della mia prestazione".