Real Madrid, Carvajal: "Sogno la Premier. Pallone d'Oro? Dico Modric"

© foto di J.M.Colomo

L'esterno del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato a Revista Libero soffermandosi anche sulle sue ambizioni future: "Mi piacerebbe giocare in Premier. Vorrei viviere quell'esperienza un giorno e non voglio restare con questo sogno. L'addio di Ronaldo? Ora dobbiamo giocare più di squadra. Pallone d'Oro? Modric è l'essenza del calcio. Non è solo una questione di gol, anche Iniesta aveva questa occasione ma purtroppo decisero di non darglielo".