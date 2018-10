Real Madrid, Casemiro: "Colpa nostra non di Lopetegui, un disastro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita nel Clasico contro il Barcellona, il centrocampista del Real Madrid Casemiro ai microfoni di beIN Sports ha detto: "L'immagine che abbiamo dato è quella della stagione. Non stiamo bene, non possiamo incolpare l'allenatore, quelli che mostrano i loro volti sul campo sono i giocatori. Non è attitudine o tattica, è tutto. Dobbiamo correre di più, vincere più duelli e combattere di più perché questo club deve dare il massimo. Dobbiamo avere pazienza e tranquillità, sappiamo che non stiamo bene. Lopetegui? Non possiamo parlare dell'allenatore, i giocatori sono i colpevoli di ciò che accade al Madrid. Non stiamo lavorando bene e dobbiamo lavorare per migliorare. Abbiamo giocato a volte bene, abbiamo avuto l'opportunità di segnare il 2-2, ma è la stagione, un disastro, stiamo giocando tutti molto male e dobbiamo metterci la faccia".