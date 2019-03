© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne di Marca troviamo una lunga intervista a Casemiro, una delle colonne del Real Madrid. Il brasiliano analizza così la complicata stagione dei Blancos: "Non stiamo vivendo una buona situazione, ma sono sicuro che il Real Madrid tornerà. Noi non ci stiamo leccando le ferite, stiamo lavorando per preparare il nostro ritorno. Abbiamo una grande squadra, incredibile. Gente come Bale, Benzema, Varane, Sergio Ramos. Per non parlare di Modric, il miglior giocatore del mondo. Il problema è che abbiamo fallito tutti. Quelli che hanno fallito sono gli stessi che hanno vinto quattro Champions in cinque anni. Quando vinciamo, vinciamo tutti; e quando perdiamo, perdiamo tutti. Quest'anno abbiamo fallito tutti. Sappiamo che l'anno non è stato buono perché a Madrid sei obbligato a vincere sempre. Il ritorno di Zidane? È una delle chiavi per vincere titoli e lo ha già dimostrato negli ultimi anni. Sicuramente con lui torneremo a lottare per vincere. Il mio futuro? Sarò a Madrid finché il club lo vorrà. C'è sempre stata lealtà da entrambe le parti".