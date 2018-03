Real Madrid, Casemiro: "Un piacere avere CR7. Ora una settimana tranquilla"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 2-1 rifilato all'Eibar con la doppietta di CR7, il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha parlato alla stampa spagnola: "Abbiamo sofferto, abbiamo lavorato duramente per vincere qui, sapevamo che dovevamo soffrire, abbiamo giocato bene contro un grande avversario che ci ha messo molta pressione su un piccolo campo. Dobbiamo pensare partita per partita, a poco a poco, siamo a buon punto, questa è una lunga settimana per lavorare e riposare, ci sono state partite molto impegnative e avremo una settimana tranquilla. Cristiano? Lui torna sempre, dobbiamo continuare a goderci il miglior giocatore del mondo ed è un piacere averlo al nostro fianco".