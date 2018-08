Real Madrid, Casilla rifiuta il trasferimento all'Auxerre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ipotesi francese per Kiko Casilla. Dopo l’arrivo di Courtois, il portiere del Real Madrid è scalato al ruolo di terzo nella gerarchia di Lopetegui. Come riporta RMC, l’Auxerre si sarebbe fatta avanti per il giocatore ma avrebbe ricevuto un rifiuto dall’interessato.