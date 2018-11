Real Madrid, Ceballos: "Il Betis? Molto legato. Potevo tornare a gennaio"

© foto di J.M.Colomo

Ospite dei microfoni de El Chiringuito Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, è voluto tornare a parlare del Betis, sua ex squadra e dell'accoglienza che la sua ex tifoseria gli riserva ad ogni incrocio fra i Blancos e la squadra di Siviglia. "Ogni volta che sento i fischi del 'Villamarin' ci rimango male anche perché credo che quello che ho fatto nei miei anni al Betis sia stato positivo. Sul passaggio al Real i tifosi danno l'intera colpa a me, che sto passando come il cattivo della situazione. Io invece tengo ancora molto al Betis e nei miei quattro anni in prima squadra credo di aver dato tutto e la mia cessione è stata la terza più remunerativa della storia del club. Il possibile ritorno al Betis lo scorso gennaio? Ci ho pensato ma Zidane mi disse che con tre competizioni da affrontare sarebbe stata necessaria la mia permanenza".