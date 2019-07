© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' dell'Atletico Madrid il primo derby con il Real Madrid della stagione, valevole per l'International Champions Cup. Una partita insolita, che sa tanto di calcio di luglio. A fine primo tempo si era già sul 5-0 per i Colchoneros, per un risultato finale poi andato a sigillare nella ripresa dalle reti di Vitolo e ancora Diego Costa nella ripresa. L'attaccante ex Chelsea ha siglato un poker nel 7-3 finale (le altre reti di Joao Felix e dell'obiettivo del Milan Correa), per quella che è stata una vera e propria passeggiata per il sodalizio rojiblanco.

Piange il Real - In un periodo poco tranquillo e in seguito alla peggior stagione degli ultimi anni, continua a non passarsela bene il Real Madrid, malgrado un mercato fin qui scoppiettante. Inutili le reti di Nacho, Benzema su rigore ed Hernandez visto che a East Rutherford, nel New Jersey, la frittata era ormai fatta e le critiche dei tifosi sono scese giù copiose dai social.