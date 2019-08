Real Madrid, che disastro il precampionato. Il peggiore degli ultimi 39 anni

© foto di Imago/Image Sport

Se il buongiorno si vede dal mattino, al Real Madrid c'è di che preoccuparsi. Il pre-campionato dei blancos è stato disastroso nonostante il successo di ieri in Audi Cup contro il Fenerbahçe. Quella contro i turchi è stata l'unica gioia estiva, per il resto mai si era visto un cammino simile. L'apice è stato toccato nel derby contro l'Atlético Madrid, chiuso con un ko per 3-7. 16 gol incassati, peggio solo nel 1980 quando i blancos arrivarono persino a perdere per 9-1 contro il Bayern. Allora i gol incassati furono 17. C'è tempo per peggiorare il record: considerate le partite contro il Salisburgo (7 agosto) e la Roma (11 agosto all'Olimpico). E vedendo come sia sempre stato concesso almeno un gol la cosa è possibile.

Questi i risultati fin qui ottenuti:



Bayern-Real Madrid 3-1

Real Madrid-Arsenal 2-2 (3-2 dopo i calci di rigore)

Real Madrid-Atlético 3-7

Real Madrid-Tottenham 0-1

Fenerbahçe-Real Madrid 3-5