Real Madrid, clamoroso ko a Mosca. Le aperture dei giornali spagnoli

© foto di Mocciaro

Clamoroso ko del Real Madrid a Mosca contro il CSKA. Di seguito le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli: "Cinque ore e 19 minuti senza segnare" titola Marca: "Un errore di Kroos al 2' e la preoccupante assenza a livello offensivo condannano i campioni contro il CSKA. Dominio sterile e attacco che non affonda". "Un regalo e tre pali" evidenzia As: "69% di possesso, 26 tiri, 589 passaggi". "Sotto zero" è il taglio alto dedicato da Mundo Deportivo, che sottolinea come dopo 12 anni il Real infili tre partite consecutive senza segnare.