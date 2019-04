© foto di Gaetano Mocciaro

Clamoroso ko del Real Madrid nel derby contro il Rayo Vallecano che prima della sfida di ieri sera era fanalino di coda. "C'è da chiedere scusa" titola As in riferimento alle parole di Zinedine Zidane. "Il Madrid fa esplodere Zidane" titola Marca, sottolineando la rabbia del francese al termine della partita. Ormai svanite le possibilità di arrivare in seconda posizione, le rimanenti tre partite per il Real saranno assolutamente ininfluenti, col terzo posto ormai ottenuto anche aritmeticamente.