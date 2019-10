© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Toni Kroos rischia di saltare il Clasico in programma il prossimo 26 ottobre. Il giocatore del Real Madrid infatti contro il Granada ha subito un affaticamento muscolare all'adduttore e il Real Madrid parla di due-tre settimane di inattività per il recupero completo. Pertanto il tedesco avrà a disposizione la pausa per le nazionali per recuperare al meglio ma è in dubbio per la super sfida del Camp Nou.