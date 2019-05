Real Madrid, club pronto a retrocedere Bale fino alla cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, il Real Madrid è pronto a far allenare Gareth Bale con la squadra U23 nel caso in cui il gallese non dovesse trovarsi una nuova squadra a breve. Zidane lo ha già scaricato, ma l'attaccante non pare intenzionato a lasciare i Blancos.