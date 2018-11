Real Madrid, club pronto a pagare la clausola rescissoria di Pedraza

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid sarebbe molto vicino ad Alfonso Pedraza, ala sinistra del Villarreal. 22 anni, il giocatore ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro. Campione d'Europa con la Spagna Under 19 nel 2015, Pedraza ha avuto nella selezione compagni di squadra oggi militanti nel Real, come Asensio, Ceballos e Vallejo.