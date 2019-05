© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luka Jovic sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Anche As conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni, aggiungendo le cifre dell'affare. L'operazione che consegnerà finalmente un nuovo bomber nelle mani di Zidane costerà ai blancos circa 60 milioni di euro: 48 per l'Eintracht e 12 per il Benfica, che si era assicurato il 20% sulla futura rivendita del giovane e talentoso attaccante. Per Jovic, invece, contratto di sei stagioni.