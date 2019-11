L'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid ha pesato in queste due stagione a livello realizzativo. Lo dicono i freddi numeri, evidenziando come nelle ultime due stagioni i blancos siano meno prolifici: 1,71 gol a partita in questa stagione, meno dell'anno scorso quando il rapporto reti segnate-gare giocate era di 1,89. Nell'era di CR7, dal 2009 al 2017, il Real Madrid ha viaggiato sempre a una media ampiamente superiore alle due realizzazioni a gara. Su va dal 2,39 del 2016-17 fino al picco massimo di 3 reti esatte a partita nel 2011/12, stagione in cui Cristiano Ronaldo realizzò 60 reti in 55 partite. Le difficoltà realizzative si notano anche comparando il Real alle altre squadre dei cinque massimi campionati europei: solo 22° posto per la squadra di Zidane, con una distanza abissale dal Manchester City che con lo stesso numero di partite giocate (14) ha segnato 20 gol in più.