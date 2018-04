Real Madrid, complicata la pista Pogba: pesano i rapporti con Raiola

© foto di Imago/Image Sport

Futuro tutto da scrivere per Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha convinto al 100% il pubblico di Old Trafford dopo il suo ritorno al Manchester United, e gli interessamenti internazionali non mancano. Complicato, però, quello del Real Madrid: secondo quanto riferito dal Daily Express, i rapporti non idilliaci della dirigenza delle merengues con l'agente Mino Raiola rendono infatti improbabile il trasferimento dell'ex Juve in blanco.