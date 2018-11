© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comunicato ufficiale del Real Madrid in riferimento alle rivelazioni di Football Leaks su Sergio Ramos il quale, si legge, è stato accusato di aver assunto un farmaco proibito prima di Real Madrid-Juventus, finale di Champions League 2017, con la UEFA ad archiviare il caso.

"Sergio Ramos non ha mai violato le regole del controllo antidoping. La UEFA ha chiesto informazioni specifiche e chiuso il caso non prima di aver verificato con i propri incaricati della agenzia mondiale di Antidoping. Per quanto riguarda il resto del contenuto del suddetto articolo, il club non si pronuncia di fronte all'evidente inconsistenza dei fatti".