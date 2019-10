Real Madrid, con il Clasico un dicembre ricco di impegni

Real Madrid e Barcellona hanno chiesto di giocare il Clasico il prossimo 18 dicembre. Se la richiesta dovesse venire accolta, i Blancos avranno un mese di dicembre ricco di impegni: si parte il 1° dicembre con la trasferta sul campo dell'Alaves. Una settimana più tardi la gara casalinga con l'Espanyol, poi un tris di gare in trasferta: Valencia in campionato, Brugge in Champions ed il Clasico con il Barcellona. Si torna al Santiago Bernabeu il 22 dicembre, con la squadra di Zidane che ospiterà l'Athletic Club