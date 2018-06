Real Madrid, con l'addio di Zidane ora Bale può rinnovare

© foto di Imago/Image Sport

In contemporanea con l'addio di Zinedine Zidane, l'esterno offensivo del Real Madrid Gareth Bale potrebbe avviare i contatti con il club per il rinnovo di contratto. Il tecnico francese aveva spinto il giocatore con un piede fuori dalla porta, ma con l'addio anticipato, per l'ex Tottenham si aprono nuove possibilità tra cui proprio il prolungamento dell'attuale accordo. A riportarlo è il Daily Mail.