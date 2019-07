© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid dedica una maglietta speciale a Marco Asensio, infortunatosi gravemente ai legamenti e costretto ad un lungo periodo lontano dal campo. Come mostrato dai canali ufficiali della stessa società spagnola, il derby di Madrid di stanotte contro l'Atletico (ore 2 italiane, per la ICC) sarà giocata con una divisa sulla quale si legge: "Mucha fuerza!", un invito ad Asensio a non mollare, nonostante il momento difficile.