Real Madrid, con Solari torna protagonista il preparatore italiano Pintus

Un rinforzo italiano per il Vasco da Gama. Manuel Gerolin è il nuovo consulente di mercato del club brasiliano. Il dirigente ex Palermo e Udinese formalizzerà a breve il suo rapporto con la società sudamericana. Gerolin riparte dal Brasile, il Vasco da Gama la sua nuova sfida...

Milan, strappo al polpaccio per Caldara: fuori almeno tre mesi

Juventus, per Emre Can rientro previsto a fine novembre

Lazio, regia in infermeria: nuovo stop per Badelj. Leiva vede il Milan

Roma, De Rossi lontanissimo da Firenze ma non dovrà operarsi

Al via primo consiglio Figc era Gravina

Roma, De Rossi out contro la Fiorentina: Di Francesco pensa a Coric

Roma, Pastore e Kluivert verso il rientro. Nessuna lesione per Manolas

Juve, Mandzukic in gruppo. Differenziato per Bernardeschi e Chiellini

Germania-Italia femminile, le convocate: esordio per Serturini e Bursi

Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

Nel Real Madrid, con il cambio fra Julen Lopetegui e Santiago Solari, è tornato ad essere protagonista anche Antonio Pintus . Il preparatore atletico italiano era uno dei principali collaboratori di Zinedine Zidane e a lui, in passato, erano stati attribuiti grandi meriti per la progressiva crescita fisica della squadra (e soprattutto di CR7) durante la stagione. Con Lopetegui era stato relegato ad un ruolo marginale, ma con l'arrivo di Solari è tornato protagonista e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Tanto che oggi ha aperto lui la seduta, la prima diretta dal nuovo allenatore dei Blancos.

