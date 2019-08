Real Madrid, contatti avviati con lo Sporting: si tratta per B. Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes potrebbe essere l'ultimo tassello per il nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane. Dalla Spagna sono sicuri, il portoghese può firmare con le Merengues: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, lo Sporting CP chiede 70 milioni di euro e i Blancos potrebbero accettare le richieste dei lusitani. Il giocatore ex Sampdoria, già accostato al Manchester United in questa sessione di mercato, potrebbe trasferirsi in Liga.