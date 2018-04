Real Madrid, contro il Malaga senza Bale e CR7: i due non convocati

© foto di J.M.Colomo

Questa sera alle 20.45 il Real Madrid sarà di scena in casa del Malaga ma Zidane non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. I due infatti non sono stati convocati per la trasferta a La Rosaleda e riposeranno dopo le fatiche di Champions League. Ecco i 19 convocati da Zidane:

Portieri: Keylor Navas, Casilla e Luca.

Difensori: Carvajal, Vallejo, Ramos, Marcelo, Theo e Achraf.

Centrocampisti: Kroos, Casemiro, M. Llorente, Kovacic, Asensio, Isco e Ceballos.

Attaccanti: Benzema, Lucas Vázquez e B. Mayoral.