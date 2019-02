© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con l'Ajax, ha parlato così: "L'Ajax ha una grande squadra. Ha acquistato giocatori di esperienza come Blind e Tadic, oltre ad avere talenti puri come Ziyech, De Ligt e De Jong. I nostri avversari giocano bene a calcio e dobbiamo stare attenti domani, hanno già dimostrato le loro qualità contro una big come il Bayern Monaco. Dobbiamo dare tutto, non sarà una partita facile e nessun calciatore del Real si aspetta di passare il turno agilmente".