Real Madrid, Courtois: "Arrabbiato con Hazard per due palle perse"

Dopo la sfida contro il Levante, il portiere del Real Madrid, Thibault Courtois, si è soffermato ai microfoni di Movistar sul match e in particolare sul debutto del suo compagno e connazionale Eder Hazard: "All'intervallo pensavo di mantenere la rete inviolata, ma non siamo tornati in campo allo stesso modo di come avevamo finito il primo tempo. Alla fine ho fatto una parata per salvare la squadra".

Sul debutto di Hazard: "Ha quasi segnato, gioca con tranquillità il pallone, ha tante qualità. Ma mi sono arrabbiato un po' con lui (mentre lo dice ride, ndr) perché ha perso due palloni per due colpi di tacco. E' comunque un giocatore che fa la differenza".